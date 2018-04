Horário eleitoral gratuito em SP volta ao ar no domingo Começa no domingo a transmissão do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão neste segundo turno das eleições municipais de São Paulo. Marta Suplicy (PT), da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), e Gilberto Kassab (DEM), da "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC)", terão direito, cada um, a dez minutos para expor seus programas de campanha. Além disso, cada candidato poderá ocupar até 15 minutos diários em comerciais no rádio e até 60 segundos na TV, que devem ser veiculados entre 8 e 24 horas. O horário eleitoral gratuito será exibido em dois turnos, inclusive aos domingos, até 24 de outubro. No rádio, vai ao ar das 7h às 7h20 e das 12h às 12h20, enquanto, na televisão, será transmitido das 13h às 13h20 e das 20h30 às 20h50.