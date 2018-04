Homem é detido com panfletos e bandeiras de Paes O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) informou que um homem foi detido no Rocha, na zona norte da cidade, com 5 mil panfletos e 90 bandeiras do candidato Eduardo Paes (PMDB) dentro de uma van. De acordo com a assessoria de comunicação do TRE-RJ, o detido prestará esclarecimentos na manhã de hoje aos promotores.