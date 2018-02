Hoje, nanicos afirmam que terão candidato Enquanto quem pontua nas pesquisas enfrenta incertezas sobre o futuro, partidos nanicos têm dito que lançarão candidaturas próprias à Presidência de 2014. O deputado José Maria Eymael, presidente do PSDC, afirmou ao Estado que seu nome estará na urna eletrônica. Levy Fidelix, do PRTB, também: "Nossa musculatura será bem maior em 2014, já que contaremos com o apoio do Partido dos Militares do Brasil e do PAI (Partido dos Aposentados e Idosos)", diz, referindo-se a partidos sem registro no TSE. Ivan Valente, presidente nacional do PSOL, também garante que o seu partido terá candidato. O mesmo vale para o PV. / P.V., COLABOROU TERESA DIAS, ESPECIAL PARA O ESTADO