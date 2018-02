Haddad sobe tom e contesta crítica de Schneider ao MEC

Em resposta ao ex-secretário de Educação Alexandre Schneider, vice na chapa de José Serra (PSDB) à Prefeitura, sobre a falta de repasses para novas creches em São Paulo, o petista Fernando Haddad ironizou o adversário, afirmando que "qualquer criança sabe preencher" o formulário do Ministério da Educação (MEC).

"O que ele (Schneider) está chamando de burocracia foi feito para facilitar a vida dos prefeitos. Um curso de capacitação de três horas teria resolvido o problema", atacou ontem o são-paulino Haddad, ao visitar as obras da Arena Palestra, futuro estádio do time de Serra. "A partir do momento que uma pessoa se recusa a preencher um formulário que qualquer criança sabe preencher...", ironizou.

O embate entre o ex-secretário e o ex-ministro da Educação mobilizou o próprio MEC. Em resposta às afirmações de Schneider, o ministério divulgou ontem que o ex-secretário assinou um documento abrindo mão dos repasses da União. A assessoria de Serra afirmou que a informação não procede.

Segundo o MEC, Schneider assinou um documento em 10 de março de 2009 no qual a Secretaria de Educação paulistana abre mão de receber repasses federais que englobariam políticas educacionais como um todo, incluindo construção de unidades.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Considerando as providências em andamento que contemplam os mesmos objetivos do programa ora em apreço, esta pasta optou pela não participação no PDE-Escola", diz o ofício.

"O ex-secretário da Educação (de São Paulo) sempre se pautou pela recusa de qualquer tipo de colaboração com o governo federal. Nenhum dos programas do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) jamais foi requisitado ou requerido pela municipalidade paulistana", afirmou ontem o MEC, em nota.

A campanha de Serra rebate essa versão e diz que o ofício se refere a recursos destinados só a questões administrativas, já supridas pela própria secretaria.

Sistema. Em junho de 2011, a Secretaria Municipal de Educação pediu verba federal para erguer 141 creches. No documento, há um resumo do plano de obras, acompanhado de uma reclamação sobre a impossibilidade de se cadastrar no sistema do MEC.

A resposta do ministério teria chegado em setembro de 2011, orientando que a solicitação ocorresse por via eletrônica "como é o procedimento do órgão desde 2007, isonômico a todos os municípios do Brasil".

Em 2011, 5.546 municípios encaminharam propostas pelo sistema. Schneider informou, via assessoria, que é preciso atender a padrões de miséria para ter acesso à verba federal e que, por não atender tais critérios, seria impossível cadastrar São Paulo no sistema.