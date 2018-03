Haddad recorre aos conselhos de Dilma À espera da plena recuperação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, tem recorrido aos conselhos da presidente Dilma Rousseff. Em entrevista à TV Estadão - como parte de uma série com os pré-candidatos sobre eleições municipais -, o petista disse ontem que segue "à risca" as recomendações de Dilma e que a orientação principal é "resistir às agressões" dos adversários.