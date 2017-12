Haddad lança campanha na TV e internet

A Prefeitura de São Paulo lançou uma campanha publicitária para tentar impulsionar a gestão Fernando Haddad (PT), que enfrenta desgaste conforme as mais recentes pesquisas de avaliação do mandato. Com o mote “Mudar é encurtar distâncias, ocupar um novo espaço”, ela veiculará filmes de 90, 60 e 30 segundos na TV.

Chamado “Transformação”, o vídeo que está sendo veiculado desde o último dia 29 na TV aberta e fechada tenta mostrar que a cidade vive uma “metamorfose”. Segundo aliados do prefeito, esse é o mesmo mote escolhido para a campanha eleitoral do petista. A ideia é apostar em marcas que “humanizam” a cidade. As “vitrines” são as ciclovias, corredores de ônibus e o fechamento da Avenida Paulista aos domingos.

Nas próximas semanas entrarão em rodízio na TV três filmes de 60 segundos cada, para falar de três temas específicos. Os filmes permanecerão na internet, e, em seguida, novas artes ocuparão as redes sociais e displays. A Prefeitura nega conteúdo eleitoral nos programas.

Educação. A última semana de veiculação contará com filmes de 15 segundos cada, derivados dos temas abordados na campanha, que vai até 26 junho. O PT também pretende usar a educação como um dos temas centrais da temporada eleitoral.

Por causa disso, o secretário de Educação, Gabriel Chalita, deixou ontem a pasta para se dedicar à campanha. Em seu lugar assumiu a vice-prefeita Nádia Campeão (PC do B). Segundo aliados do prefeito, Chalita terá a missão de dar um “banho de povo” em Haddad, que é considerado um político com pouco traquejo. O marqueteiro de Haddad deve ser Chico Mendes.