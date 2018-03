Haddad já admite ter Erundina como vice O pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, não esboçou resistência quanto à possibilidade de a ex-prefeita Luiza Erundina (PSB) ocupar a vaga de vice na sua chapa. Ao contrário: o ex-ministro a definiu, ontem, em encontro com lideranças em Guaianases, na zona leste da capital, como um "excelente nome no PSB". "Não ouvi ainda nada sobre nomes. Não houve ainda essa oferta por parte do PSB. O PSB teria que colocar o nome excelente da prefeita. É um nome excelente do PSB", considerou Haddad, dando mostras de que a aliança com os socialistas está bem encaminhada.