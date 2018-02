Haddad ironiza vice de Serra sobre pedido de verbas O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, deu sequência nesta quinta à polêmica sobre o envio de verbas do Ministério da Educação à Prefeitura de São Paulo, afirmando que irá estabelecer critérios que contemplem a capacitação tecnológica para a nomeação de secretários. Haddad questionou a capacidade do ex-secretário municipal de Educação e atual vice na chapa do seu adversário tucano José Serra, Alexandre Schneider, de usar as novas tecnologias, insinuando que ele não recebeu verbas do ministério porque não enviou o formulário eletrônico com a solicitação.