Haddad divulga vídeo com astróloga prevendo sua vitória "Eu entendo que na campanha tem que manter muito bom humor". A frase é do candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, ao responder uma pergunta sobre o vídeo postado em seu website nesta quinta com uma astróloga prevendo a sua vitória nas eleições municipais deste ano. "São 90 dias. (Temos que) veicular fatos pitorescos para que a campanha tenha componentes mais descontraídos", emendou o petista.