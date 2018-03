Haddad confirma evento com petista O pré-candidato do PT à Prefeitura, Fernando Haddad, disse ontem que pretende participar do primeiro evento público de Lula, no próximo dia 14, em São Bernardo do Campo. "Nada impediria a minha ida, no caso, ali tive o prazer como ministro da Educação de financiar parte das obras", disse o pré-candidato. Questionado sobre a relação com senadora Marta Suplicy, Haddad afirmou que não tem falado com ela nos últimos dias. Recentemente, Marta disse que ele deveria "gastar sola de sapato" para conquistar a militância nessas eleições. / DAIENE CARDOSO