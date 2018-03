Haddad ataca gestão da saúde da Prefeitura O pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou ontem que não há gestão em saúde no atual governo. O ex-ministro listou problemas no setor, entre eles a falta de leitos na capital. Haddad criticou a insistência do governo do Estado para "privatizar 25%" das vagas estaduais dos hospitais. "Se isso acontecer, vai ser um desastre, a saúde na capital vai viver momentos dramáticos de vender os 25% dos leitos", previu Haddad, ao prometer impedir o desmonte do SUS na capital. / R.C.