Hacker agora expõe dados de Lula e Aécio na internet Um hacker publicou ontem no Twitter telefones, endereços e CPF do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dois dias antes, ele já tinha divulgado informações sigilosas de três políticos condenados no processo do mensalão: o ex-presidente do PT, José Genoino, o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares e o ex-ministro José Dirceu.