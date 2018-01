'Há pouca ação e muitos problemas operacionais' "Os resultados revelados pela reportagem são bastante estranhos. Pelo ciclo eleitoral, quase sempre, governadores fazem pouco no primeiro ano, no segundo poupam e colocam seus projetos em andamento (licitações, etc.), e no terceiro e quarto aceleram. O que pode estar ocorrendo é que os Estados andam muito fragilizados, por uma série de motivos, principalmente a baixa arrecadação do ICMS. As transferências federais pelo Fundo de Participação dos Estados estão com crescimento de somente 2% em termos reais neste ano. Além disso, há a falta de mão de obra especializada e a baixa capacidade técnica dos governos estaduais. Há pouca ação e muitos problemas operacionais."