Gurgel confirma que enviará acusação contra Lula à 1ª instância O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, confirmou ontem que poderá remeter ainda nesta semana para o Ministério Público que atua na Justiça de primeira instância as acusações do empresário Marcos Valério Fernandes de Souza contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Estado publicou reportagem no dia 9 último informando que Lula seria investigado em primeira instância, pois já perdera o foro privilegiado.