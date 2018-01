Guerra critica texto de site ligado ao MinC

Na nota, encaminhada à ministra Ana de Hollanda, Guerra diz que o artigo ataca o ex-governador e outros integrantes do partido "de forma grosseira e descabida" e veicula "falsas acusações e insinuações" contra a honra de Serra. A reprodução da página foi publicada na edição de ontem do jornal O Globo.

"Para se caracterizar como uma resenha, o artigo não poderia deixar de mencionar o papel do autor do livro (Amaury Ribeiro Jr.) no comitê da campanha presidencial do PT em 2010, nem os processos criminais a que responde por corrupção de agentes públicos e violação do sigilo fiscal de José Serra e outras pessoas", diz a nota do PSDB.

A reportagem procurou a ministra da Cultura, mas não obteve resposta.