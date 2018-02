Grupo protesta contra prisão de manifestantes

O ato desta segunda, realizado em solidariedade aos que foram detidos, obrigou a Polícia Civil a cancelar uma coletiva de imprensa em que explicaria as prisões aos jornalistas. Segundo o delegado Anderson Alcântara, a entrevista foi adiada por questões de segurança. Os manifestantes pediam a libertação dos detidos e acusaram a polícia mineira de praticar exageros.

O delegado disse ainda que não descarta novas prisões. "As investigações continuam, e se verificarmos vínculos entre aqueles que foram liberados e os que tiveram o flagrante ratificado, novas prisões poderão ocorrer", afirmou o policial.

No total, 37 adultos foram presos e 11 adolescentes, apreendidos nos protestos do sábado. Ao lado do delegado Hugo e Silva, que coordenou os trabalhos de Polícia Judiciária no feriado, Alcântara explicou que os demais respondem por crimes de menor importância e já foram liberados.

Em São Paulo, duas pessoas ainda permanecem presas após os protestos de 7 de setembro na cidade, acusadas por tentativa de homicídio e formação de quadrilha. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os detidos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória no bairro de Belém, na zona leste da cidade. Outros dois foram liberados ontem depois de pagamento de fiança cujo valor a polícia não revelou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Rio de Janeiro, onde também ocorreram confrontos entre a polícia e manifestantes no feriado do sábado passado, uma pessoa ainda continua detida. O rapaz foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Outras 19 pessoas, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio, foram autuadas e liberadas em seguida.