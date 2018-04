Grupo paulista quer articulação com o nacional

Nas negociações com o PT de São Paulo, umas das principais exigências do PSDB foi a mudança do período a ser investigado. De acordo com o projeto original de Adriano Diogo, a comissão se debruçaria sobre o período entre 1964, ano do golpe militar, e 1985, quando assume o primeiro presidente civil. No texto final, porém, ficou estabelecido que a análise da comissão paulista termina em 1982 - ano em que o governo paulista passa para as mãos de Franco Montoro, peemedebista que depois se tornaria um dos fundadores e principais ideólogos do PSDB./ R.A.