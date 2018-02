Grupo monitorava adversários de Agnelo

Suspeito de fazer interceptações ilegais para o grupo de Carlinhos Cachoeira, o policial federal aposentado Joaquim Thomé Gomes Neto ditava por telefone, não raro informando o dia e o horário de recebimento, mensagens trocadas entre adversários políticos do governador Agnelo Queiroz (PT-DF) e de terceiros.

As informações eram repassadas ao araponga Idalberto Matias, o Dadá, em ligações que foram gravadas pela Polícia Federal. Ex-assessor de Agnelo na Casa Militar do Governo do Distrito Federal, Marcello Lopes, o Marcelão, também é suspeito de envolvimento no esquema.

Em grampos deste ano, a PF flagrou o repasse de dados do deputado federal Fernando Francischini (PSDB-PR) e do ex-deputado Alberto Fraga (DEM-DF). Numa das conversas, em 14 de fevereiro, Thomé diz a um homem não identificado: "Mandei levantar os e-mails e mandei abrir um para mostrar ao cara."

No dia seguinte, ele descreve a Dadá uma suposta mensagem do deputado tucano, na qual se discutia o contato com uma fonte do Palácio do Buriti: "Do nosso amigo para o Francischini, às 15h14", relatou. "Vou fazer o possível, porque o rapaz está com medo de que descubram ele no Palácio", prosseguiu Thomé.

No dia 17 do mesmo mês, Dadá cobra do policial aposentado: "Tem alguma posição aí para o Marcelão?" A resposta de Thomé: "Tinha oito lá que não tinha a ver com nada. Logo mais vou fazer outra varredura". Rm 27 de fevereiro, Dadá volta a cobrar: "Falei para o 'xará', para o Marcelão, que dava uma posição até meio-dia".

Thomé negou ao Estado ter interceptado e-mails, dizendo que se referia nos telefonemas a posts dos blogs do DF. " Eu tirava minhas interpretações", alegou. Para o advogado de Dadá, Leonardo Gagno, não há prova de interceptações nos autos: "Isso é conjectura da PF". / F.F.