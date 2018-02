Grupo lança campanha nacional contra PEC 37 O Movimento do Ministério Público Democrático lança hoje campanha nacional contra a Proposta de Emenda Constitucional 37, que retira poderes de investigação criminal de procuradores e promotores do País. A campanha terá apoio da Associação Brasileira de Imprensa, da Associação dos Magistrados do Brasil e da Federação Nacional dos Policiais Federais.