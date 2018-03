Grupo exige reunião com ministros para deixar sede do PT

A ocupação ocorreu em protesto à suspensão de 11 processos de reconhecimento de terras indígenas no Estado. Eles criticam a posição da ministra Gleisi, que apoiou a decisão de suspender os processos demarcatórios. "Esperamos que essa posição seja revista. As demarcações aconteciam com FHC e depois, no governo Lula, tudo parou, com poucas exceções. Pedimos que a presidente Dilma assuma isso e mantenha as demarcações", disse o líder caingangue Romancil Cretã.

No RS, tribos caingangues bloquearam três rodovias do norte do Estado, interrompendo o tráfego entre Passo Fundo e Lagoa Vermelha. / JULIO CESAR LIMA ESPECIAL PARA O ESTADO, e ELDER OGLIARI