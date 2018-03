Grupo da petista decide apoiar ministro em 2012 Dois dias após a petista Marta Suplicy desistir de concorrer à Prefeitura de São Paulo no ano que vem, os aliados da senadora devem anunciar o apoio formal do grupo à candidatura do ministro Fernando Haddad (Educação). O encontro, marcado para hoje, deve reunir Haddad e sete deputados (estaduais e federais) em um restaurante da zona sul na capital paulista.