Governo quer barrar irregularidades com normas mais duras Depois de denúncias de fraudes de venda irregular e má qualidade das casas, o Programa Minha Casa, Minha Vida tenta superar as dificuldades e, com regras mais rígidas, decolar para as famílias com renda de até R$ 1,6 mil. Neste ano, a contratação para essa faixa de renda foi bastante baixa devido à demora na aprovação pelo Congresso Nacional e regulamentação da lei pelo governo federal. "Nós só conseguimos aprovar o resto do programa recentemente, porque tivemos que aprovar um aumento do subsídio. É obrigatório passar pelo Congresso", afirmou a presidente Dilma Rousseff, no dia 16, em café da manhã com jornalistas.