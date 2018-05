Governo libera R$ 42 milhões para a Justiça Eleitoral

O governo autorizou crédito suplementar no valor de R$ 42 milhões para a Justiça Eleitoral realizar as eleições municipais deste ano. O decreto foi publicado nesta quinta-feira, 25, no Diário Oficial da União. Os recursos necessários decorrem, segundo o texto, do excesso de arrecadação de recursos ordinários. Segundo o Diário Oficial, o decreto entra em vigor a partir desta quinta, data da publicação, e foi assinado pelo presidente em exercício, José Alencar.