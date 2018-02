Governo fica de fora da polêmica para vice não virar vítima

Geraldo Alckmin decidiu deixar guardados dentro do Palácio dos Bandeirantes todos os diagnósticos jurídicos de que há fundamentos para tirar o mandato de vice-governador de Guilherme Afif Domingos. Sua gestão também evitou influenciar a discussão do assunto na Assembleia Legislativa, apesar de seu governo ter maioria na Casa. A entrevista em que Afif reclama de sua demissão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico estava na primeira página do resumo do noticiário que foi entregue a Alckmin na manhã de ontem, mas ele se recusou a responder publicamente ao vice quando foi abordado por repórteres durante um evento oficial em Taubaté.

O governo tenta ficar de fora da briga com Afif, pois teme que ele possa se transformar em uma "vítima" da administração estadual caso os tucanos tomem qualquer providência para tirá-lo do cargo de vice-governador. Por isso, o Palácio dos Bandeirantes evita elaborar um parecer formal que respalde esse movimento, e fica afastado do processo que corre na Assembleia Legislativa para tirar seu mandato.

As últimas declarações de Afif sobre falhas em um programa do governo do Estado, no entanto, irritaram a cúpula do governo. Alckmin decidiu ficar calado, mas deixou a resposta a cargo de um funcionário de segundo escalão - o secretário adjunto Luiz Carlos Quadrelli.

O governador tenta equilibrar sua irritação e o ônus político de um embate com seu ex-companheiro de chapa. Enquanto isso, Alckmin torce para que o próprio Afif sofra um desgaste ao acumular os cargos de ministro e vice-governador - já que foi eleito em São Paulo, mas dá expediente em Brasília.