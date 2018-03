Governo faz reparação coletiva em Ibiúna Representantes da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça participam hoje do 11º Congresso da União Estadual de Estudantes, em Ibiúna (SP), quando serão julgados os pedidos de anistia de dois ex-estudantes que participaram do congresso da UNE de 1968. Segundo o Ministério da Justiça, após o julgamento dos casos será realizado um ato de reparação coletiva e homenagem aos estudantes detidos pela repressão 45 anos atrás.