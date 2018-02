Governo faz ‘minipacote’ para manter promessa de Dilma de baixar conta de luz O governo costurou ontem com líderes partidários da base aliada, às pressas, um "minipacote" para garantir a redução média de 20% na tarifa de energia elétrica que ficou ameaçada com o fim da vigência da Medida Provisória 605, que não foi votada pelo Senado. Para driblar a derrota no Congresso e a flagrante falha da articulação política do Executivo, será editado um decreto e feito um "contrabando" do conteúdo da medida provisória que caducou em uma outra proposta em tramitação.