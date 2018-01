Governo do Estado diz que famílias terão assistência Em resposta à nota da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o governo do Estado de São Paulo reiterou que foi firmado um convênio com a Prefeitura de São José dos Campos para repassar recursos do programa de aluguel social para até 1,3 mil famílias. As famílias serão beneficiadas durante seis meses, segundo o governo, por um repasse de R$ 500 - sendo R$ 400 do Estado de R$ 100 da Prefeitura de São Paulo.