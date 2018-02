Governo de SP começa a divulgar folha de pagamento

O governo paulista inicialmente resistiu à possibilidade de publicar os vencimentos dos servidores. Diferentemente do que ocorreu no âmbito federal, a regulamentação da lei em São Paulo não previu essa medida.

Questionada pelo Estado sobre o assunto, no dia 17 de maio, a assessoria de imprensa de Alckmin respondeu que o governo já publicava na internet "a remuneração dos cargos e das funções públicas estaduais". Com isso, porém, não seria possível saber dos ganhos de um servidor específico, apenas de uma categoria. No dia seguinte, porém, o governador esclareceu que determinaria a divulgação das informações em caráter nominal.

Os dados foram colocados à disposição dos internautas no Portal da Transparência Estadual (http://www.transparencia.sp.gov.br). O sistema permite apenas a busca dos servidores por nome - não é possível, por exemplo, pesquisar quais são os salários mais altos e mais baixos pagos pelo governo. / DANIEL BRAMATTI