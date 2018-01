Governo Alckmin volta a sondar Serra para secretariado

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que se encontrou com o ex-governador na semana passada, é entusiasta da ideia, a qual também passou a defender nos bastidores. O ex-governador Alberto Goldman e o senador Aloysio Nunes Ferreira, ambos aliados de Serra, estiveram com Alckmin no Palácio dos Bandeirantes recentemente para discutir o PSDB paulista - e falaram também sobre Serra.

Para Alckmin, o ideal é a pasta do Desenvolvimento Econômico, apontada por aliados como o órgão com mais "estatura" para um ex-governador. Com orçamento de R$ 12,9 bilhões, coordena o Centro Paula Souza, responsável pelo ensino técnico.

A secretaria, porém, é considerada uma pasta enfraquecida. A joia da coroa é o Paula Souza, mas a direção do centro tem autonomia e despacha diretamente com o governador. Alckmin a ocupou em 2009, após ser convidado por Serra, então governador, num movimento pela unidade partidária. O PSDB estava rachado entre o grupo de Alckmin, que havia perdido a eleição municipal de 2008, e o do então governador, que apoiara a reeleição de Gilberto Kassab, pelo DEM.

Aliados do ex-governador fizeram chegar ao Palácio dos Bandeirantes que a Secretaria de Saúde também seria um destino de interesse. No começo do ano, Alckmin negou ter feito convite para Serra ingressar no órgão.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um eventual ingresso de Serra no governo estadual poderia ajudá-lo numa candidatura ao Senado, apontam tucanos. Também é interessante a Alckmin, que busca unidade entre os tucanos paulistas na discussão sobre a formação da nova direção nacional do PSDB, liderada pelo senador Aécio Neves (MG).