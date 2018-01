'Governador subestimou alcance do movimento e demorou a agir'

O que fez a greve dos PMs chegar a este ponto de tensão?

Houve imprevidência do governador. Com os meios internos que possui, ele poderia prever o que estava para acontecer. Ele subestimou o alcance do movimento e demorou a reagir.

O desgaste do governador pode afetar o resultado da eleição?

Há um sentimento (na cidade) de descuido, abandono, falta de prioridade. Agora, as pessoas responsabilizam diretamente o governador. Mas os efeitos a longo prazo são difíceis de prever. Prefiro não avaliar, não vou tirar proveito de um episódio tão lamentável.

O senhor está pronto para disputar a prefeitura de Salvador?

Vou decidir em março. Semana passada, selamos o compromisso de marchar juntos, DEM e PSDB, ainda sem falar em nomes. Não vejo hipótese de termos palanques distintos.

Como enfrentar o candidato do PT, Nelson Pellegrino, alinhado a Wagner e à presidente Dilma?

O atual prefeito também é parceiro e isso não significou nada de melhor para a cidade.