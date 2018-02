Governador já fez 16 viagens internacionais Desde que assumiu o governo de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB) fez 16 viagens internacionais, incluindo a que ele realiza à Europa nesta semana. Do total, foram seis para o continente europeu, quatro para a América Latina, três para a Ásia e três para os Estados Unidos. No primeiro ano do primeiro mandato, em 2007, realizou o maior número de viagens: sete. Em 2009 e 2010, o governador pernambucano não viajou para fora do País.