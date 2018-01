Governador faz festa para prefeitos pernambucanos

Aplaudido de pé pelos 184 prefeitos pernambucanos e sob alguns gritos isolados de "É presidente!", o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), anunciou ontem um pacote de bondades no valor total de R$ 612 milhões na abertura do seminário "Juntos por Pernambuco" que empolgou os chefes de executivo municipal, a maioria com sérias dificuldades de receita.

Desse total - que inclui 18 medidas em vários setores - o governador vai injetar R$ 228 milhões extra nos municípios, sem burocracias, sem necessidade de convênio. Mesmo os que tiverem pendências financeiras receberão o dinheiro, que será equivalente a uma cota mensal do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A única exigência é que os recursos sejam investidos em infraestrutura - forma de aquecer a economia e criar empregos. A fiscalização do seu uso caberá ao Tribunal de Contas do Estado.

Possível candidato à Presidência da República, governador com maior aprovação popular no País - 93% do eleitorado do Estado -, Campos preferiu não dar conotação eleitoral à medida, embora ela seja vista como mais um passo na sua caminhada rumo à candidatura presidencial. "Não é possível eleitoralizar a política brasileira tanto assim", afirmou, ao ser questionado sobre o cenário, em que já estão postos os nomes da presidente Dilma à reeleição e do tucano Aécio Neves. "Não vejo como ajudar o Brasil se começando agora a campanha eleitoral."

"Acho que esse é um ano para cuidar de trabalho, esta é a pauta da sociedade brasileira", observou, lembrando que ninguém tem como dizer como será 2014 e nem que "a polarização vai ser assim ou assado".

Campos entende que "há uma mudança efetiva ocorrendo na vida pública brasileira". A sociedade "tem necessidade de um outro debate e eu vou fazer, acho correto", destacou. "Cada um faz o que pode aguentar fazer."

Campos fez uma exposição aos prefeitos sobre o modelo de gestão adotado pelo Estado, comentando como fazer um projeto, como enfrentar as dificuldades, onde buscar recursos. Ele se referiu às "aulas" que serão dadas, de forma intensiva, a partir do próximo mês, aos prefeitos, por região, por uma equipe de técnicos do Estado. O seminário continua hoje, o dia inteiro, com presença, entre outros, do ministro da Integração e dos senadores Humberto Costa (PT) e Armando Monteiro Neto (PTB).