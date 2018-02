Governador evita embate, mas aliados citam impeachment

No texto, Alckmin "parabeniza" a presidente Dilma Rousseff pela escolha que fez e fala da "trajetória destacada na defesa e na valorização do empreendedorismo e das micro e pequenas empresas" de Afif. Aliados do tucano chegaram a lhe sugerir que articule a abertura de processo de impeachment contra Afif na Assembleia, caso o vice não assuma o governo na ausência de Alckmin - mas este deixou claro que prefere evitar o confronto e não questionar o acúmulo de cargos de Afif.

Em nota, Afif se disse "muito honrado" com o convite de Dilma. "Recebo com entusiasmo essa missão, pela importância que tem o segmento na geração de emprego e distribuição de renda." E agradeceu a Alckmin pela presidência do Conselho Gestor das Parcerias Público-Privadas, ao qual renunciou com a indicação ao ministério.