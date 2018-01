Governador diz que PSB está de braços abertos para Calmon

O governador, que é presidente nacional do PSB, conta com Eliana Calmon para formar palanques estaduais. Sua ideia é que a magistrada dispute ou o Senado ou o governo da Bahia em 2014, fortalecendo assim uma eventual candidatura sua à Presidência.

A estratégia foi revelada ontem pelo Estado. "Não é um projeto que começou numa eleição, a gente teve crescimento sequenciado com início em 2004", disse Campos em Gravatá, no interior pernambucano, onde participa de seminários com prefeitos.