Governador cobra solução para haitianos O governador do Acre, Tião Viana (PT), cobrou ontem uma solução definitiva para os imigrantes haitianos que utilizam o Estado para entrar no Brasil. "Em dezembro do ano passado, o Ministério da Justiça acordou com o nosso governo que o tempo máximo de permanência do imigrante em Brasileia seria de três dias. Infelizmente, o ministério não alcançou essa meta", afirmou o governador petista, que participou de uma audiência no Ministério da Justiça, em Brasília.