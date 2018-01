Governador cede Trabalho ao PDT por apoio em 2014 No momento em que o PSDB tenta equacionar questões relacionadas às eleições municipais deste ano, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também concentra esforços em tratativas por sua reeleição. Na última quinta-feira, ao receber no Palácio dos Bandeirantes o presidente estadual do PDT, deputado Paulinho Pereira da Silva, o tucano deu sinais de que o partido pode ser acomodado na Secretaria do Trabalho.