Governador assume acordos por palanques

A dois meses do prazo final para filiações partidárias, o PSB intensifica negociações e contatos na busca de alcançar sua meta em 2014: lançar candidatura própria ao governo de 12 Estados e viabilizar alianças para uma eventual candidatura do governador de Pernambuco e presidente nacional do partido, Eduardo Campos, à Presidência da República.

Sem alarde, Campos recebe políticos e empresários, para o almoço ou jantar. O governador já recebeu, por exemplo, o ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab por duas vezes e recentemente conversou com o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB).

Além de criar as condições para um voo solo de Campos, o PSB faz acordos para eleger maior número de governadores e aumentar a bancada.

"No momento, estamos trabalhando com menos holofotes, nos bastidores, e aprendendo com as ruas, dialogando com várias áreas: universidade, agricultura, indústria, movimentos sociais", afirmou o líder do PSB na Câmara, Beto Albuquerque (RS), para quem, depois das manifestações das ruas e da queda na popularidade da presidente Dilma Rousseff, "o jogo está zerado". Ele avalia que "muita gente que estava agarrada na taça do 'já ganhou' (reeleição da presidente) está repensando".

"Deu uma desarrumada geral no Planalto, há um novo cenário e um quadro novo a ser prospectado", destacou o líder.

Campos mantém uma rotina de conversas com membros da Executiva Nacional do partido, que articulam a formação de palanques, pelo menos uma vez por semana. "Onde o Eduardo não pode ir, alguém de nós vai", disse Albuquerque.

Era digital. Antes marcado pelo "é possível fazer mais", o discurso do presidenciável Eduardo Campos foi acrescido de um novo mantra depois do recado das ruas: "governo digital". O governador tem pregado a necessidade de um "governo digital" rápido e ágil em substituição ao ultrapassado "governo analógico". Na prática, já busca dotar o governo de Pernambuco de ferramentas que criem maior interação com a sociedade e com as redes.

Uma proposta de "governo virtual" está sendo estudada por especialistas. Na semana passada, o governador afirmou que "quem não acompanhar as mudanças reivindicadas pela sociedade nas ruas será substituído pelo voto direto nas próximas eleições".

Vidraça. As cobranças das ruas fizeram o governador mudar algumas práticas. Depois de a oposição anunciar que vai investigar os gastos de mais de R$ 5 milhões com viagens aéreas custeadas pelo Estado, Eduardo Campos anunciou a decisão de dar mais transparência às informações. Publicou um decreto estadual determinando que dados sobre os voos (custos e passageiros) de autoridades devem constar na internet.