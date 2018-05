Golpe é tratado como 'revolução' em biblioteca oficial Mesmo depois de 29 anos da redemocratização e de ter na presidente Dilma Rousseff uma das vítimas de torturas por parte do governo militar, a Biblioteca da Presidência da República ainda trata o golpe de 1964 como "revolução". Reportagem publicada ontem pela Agência Brasil - que pertence à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), criada durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva - lembra que, na biblioteca, o ato é registrado como "vitória do movimento revolucionário". Segundo a mesma notícia, a instituição informou que não há, no momento, motivos para mudanças. A biblioteca é virtual e pode ser acessada por qualquer cidadão no endereço biblioteca.presidencia.gov.br.