Goiânia suspende contratos da Delta Em nota divulgada no site da Prefeitura de Goiânia no dia 12 de abril, o prefeito do município, Paulo Garcia (PT), comunicou que suspendeu as ordens de serviço de todos os contratos firmados entre a prefeitura e a empreiteira Delta. O motivo são as informações veiculadas na imprensa sobre os desdobramentos da Operação Monte Carlo, da Polícia Federal, que investiga o contraventor Carlinhos Cachoeira.