Gleisi Hoffmann e Requião batem boca no Twitter

Dois dos principais candidatos ao governo do Paraná, Gleisi Hoffmann (PT) e Roberto Requião (PMDB) travaram nesta quinta-feira uma discussão no Twitter. Após a petista garantir subsídio ao transporte coletivo em seu governo, Requião respondeu dizendo que "subsídio sem revisão de planilha é negociata contra o erário".

Gleisi rebateu: "@requiaopmdb para com essa mania de ler só a manchete. Óbvio que minha proposta é com acompanhamento das planilhas. Mas se vc é contra baixar as passagens para os trabalhadores, problema é seu", escreveu a ex-ministra de Dilma.

Em seguida, Requião ainda rebateu dizendo que Gleisi deveria "brigar com as manchetes" e não com ele. Sobre a acusação de ser contra a redução das passagens, Requião postou: "Tarifa baixa sem maracutaia com empresário financiador de campanha".

Internautas se divertiam vendo dois dos principais políticos do Estado discutindo. Um deles marcou Requião e Gleisi e pediu: "Nos poupem!!!". Requião ainda respondeu: "Poupado". A discussão mostra uma divergência entre dois partidos que fazem parte da base aliada da presidente Dilma Rousseff. Requião e Gleisi têm como principal adversário o atual governador Beto Richa, do PSDB. Segundo a última pesquisa Datafolha no Estado, Richa tem 39% das intenções de voto, seguido por Requião, com 33%, e Gleisi, com 11%.