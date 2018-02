Gilberto Natalini participa da 'Entrevistas Estadão'

O candidato do PV ao governo de São Paulo, Gilberto Natalini, será o convidado desta terça-feira, 5, às 16 horas, da série Estadão Entrevistas, da qual participarão os principais postulantes ao Palácio dos Bandeirantes. Todas as entrevistas terão transmissão ao vivo pelo portal estadão.com.br e pelo canal do jornal no YouTube.

Natalini é o segundo a participar da série, iniciada nessa segunda-feira, 4, com o governador Geraldo Alckmin (PSDB). O candidato vai responder a perguntas de jornalistas do Grupo Estado e de eleitores. Os internautas podem enviar perguntas pelas redes sociais usando a hashtag #EntrevistasEstadao.

Médico de ofício, Natalini, de 62 anos, atualmente ocupa cargo de vereador na cidade de São Paulo. Ele já foi secretário de Saúde da cidade de Diadema, na região metropolitana. Em 2000, foi eleito vereador de São Paulo pelo PSDB. Em 2005, licenciou-se de seu segundo mandato na Câmara para ser secretário de Participação e Parceria na gestão do então prefeito José Serra. No ano seguinte, voltou para o legislativo onde está até hoje. Natalini filiou-se pelo PV, partido pelo qual foi reeleito vereador em 2012.

Apesar de lançar candidatura própria ao governo paulista, o PV ainda assim continua alojado na administração do governador Geraldo Alckmin (PSDB), que disputa a reeleição. O partido tem o comando da secretaria de Energia, comandada pelo presidente estadual da sigla Marco Mroz. Antes disso, o PV ocupava a chefia da secretaria de Saneamento, pasta responsável pelo gerenciamento da crise hídrica que abateu parte do Estado neste ano. A legenda perdeu o posto durante a reforma de secretariado promovida por Alckmin pouco antes do início da campanha.

Próximas entrevistas. Na quarta, 6, será a vez do candidato do PSOL, Gilberto Maringoni. Na quinta, 7, o convidado é Alexandre Padilha (PT). Paulo Skaf (PMDB) encerra a série na sexta-feira, 8. Todas as entrevistas serão às 16 horas e transmitidas ao vivo pelo portal estadao.com.br e pelo canal do jornal no YouTube. Nas próximas semanas, candidatos a presidente, a vice e ao Senado também serão entrevistados.