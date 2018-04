Gilberto Kassab é reeleito prefeito de São Paulo O atual prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), está reeleito. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até as 19h09 ele havia recebido 61,40% dos votos válidos, contra 38,60% da candidata do PT, Marta Suplicy. Até este horário, ele obteve, portanto, 3,314,090 milhões de votos contra 2,083,208 de Marta. Ainda até este horário, o total de abstenções era de 17,67%, com 5,05% de votos nulos e 2,62% em branco. Foram apurados até agora 7,100,046 milhões de votos de um total de 8,198,282. Marta já fez um breve pronunciamento admitindo a derrota. Ela agradeceu aos sindicatos, cabos eleitorais, à militância e aos partidos aliados. Disse também que cabe ao povo da cidade de São Paulo fiscalizar e cobrar as promessas do prefeito. Além disso, afirmou que torce pelo melhor para a cidade.