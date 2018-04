Genro: eleição revelou necessidade de reforma política O ministro da Justiça, Tarso Genro, afirmou hoje que o "crescimento nítido" de três partidos - PT, PMDB e PSDB - nas eleições municipais fortalece a estrutura partidária, mas ao mesmo tempo revela a necessidade de uma reforma política. "Independente da nossa visão ideológica, temos de aproveitar esse grande ambiente democrático que se criou para trabalharmos uma profunda reforma política", afirmou. Segundo o ministro, o resultado do primeiro turno, embora "bom para a democracia" mostrou que o sistema político atual "está totalmente esgotado". O fortalecimento das três agremiações, afirmou, "não diminui a importância dos outros partidos, mas sinaliza um novo tipo de polarização partidária e de organização do debate político. Ele considera que o PT e a esquerda cresceram muito e só não se saíram melhor porque disputaram o pleito divididos. "A esquerda só se unia na cadeia, espero que agora se una no segundo turno." Ele deu a declaração após assinar acordo de Cooperação Técnica com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), destinado à capacitação de magistrados de todo o País em técnicas de mediação de conflitos.