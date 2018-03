Genoíno quer preso político fora do grupo Assessor especial do Ministério da Defesa, o ex-deputado José Genoíno causou polêmica ontem ao afirmar que "colocar ex-preso político (na Comissão da Verdade) não vai dar certo". Genoíno foi escalado pelo governo para negociar no Congresso a aprovação do projeto.