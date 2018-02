Genoino envia à Corte manifesto em seu apoio Os advogados do deputado José Genoino (PT-SP) anexaram ao processo do mensalão um manifesto no qual mais de 4 mil pessoas apoiam o congressista condenado a 6 anos e 11 meses de prisão. Intitulado "Nós estamos aqui!", o manifesto sustenta que Genoino "traduz a história de toda uma geração que ousa sonhar com liberdade, justiça e pão". No texto, artistas, juristas, políticos e escritores afirmam: "Estamos aqui, mostrando nossa cara, porque nos orgulhamos de pessoas como ele, que dedicam sua vida para construir a democracia." Entre os apoiadores do deputado estão a ministra da Cultura, Marta Suplicy, os atores Paulo Betti e José de Abreu e o cineasta Luiz Carlos Barreto.