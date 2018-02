Genoino cria boletim para 'analisar o Brasil' De volta à Câmara dos Deputados desde janeiro, o deputado José Genoino (PT-SP) passou a divulgar boletins quinzenais com análises sobre a conjuntura política do País e contestações ao julgamento do Supremo Tribunal Federal que o condenou a seis anos de prisão por participar do esquema do mensalão.