Gasto em campanha de Dilma deve ser ressarcido As despesas da presidente Dilma Rousseff com transporte oficial em eventos eleitorais deverão ser ressarcidas ao erário, determina instrução normativa publicada ontem no Diário Oficial da União. A publicação ocorre no momento em que Dilma emite sinais de que participará de alguns atos da campanha municipal. Conforme a Secretaria-Geral da Presidência, o texto atualiza portaria anterior, com algumas mudanças, sem alterar cláusulas principais. Segundo o Estado apurou, a medida foi introduzida para preencher casos como o do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou a emendar viagem oficial com outra de campanha. Em 2010, foram ressarcidos à União R$ 2,25 milhões em virtude da participação de Lula em campanhas. As despesas com transporte oficial deverão ser ressarcidas, e as demais, pagas diretamente pelos partidos ou coligação aos prestadores de serviço.