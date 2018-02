Garotinho lidera disputa ao governo do Rio, mostra pesquisa

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ex-governador Anthony Garotinho (PR) lidera a disputa ao governo do Rio de Janeiro com 25% das intenções de voto, segundo nova pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (15). No levantamento anterior, Garotinho aparecia com 24%. Em segundo lugar, com 18%, aparece o senador Marcelo Crivella (PRB), que, por conta da margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos, está tecnicamente empatado com o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), que teve 16%. Crivella caiu seis pontos porcentuais em relação ao último levantamento, enquanto Pezão subiu dois.

Em quarto lugar na disputa está Lindbergh (PT), com os mesmos 12% de intenções de voto apontados na pesquisa anterior. Tarcisio Motta (PSOL), Dayse Oliveira (PSTU) e Ney Nunes (PCB) têm 1% cada um. Brancos e nulos somaram 17% e outros 10% não sabem ou não opinaram. No cenário de segundo turno entre Garotinho e Crivella, o senador lidera com 44%, enquanto o ex-governador aparece com 32%.

Segundo o mesmo levantamento, Garotinho tem a maior taxa de rejeição (40%), seguido de Pezão e Lindbergh, ambos com 20%. Já Crivella é rejeitado por 16% dos entrevistados. A pesquisa também aferiu a avaliação do governo de Pezão. Para 19% dos entrevistados, a administração do governador é considerada "boa ou ótima", enquanto outros 41% a avaliam como "regular" e, para 22%, o governo é avaliado como "ruim ou péssimo".

O Datafolha ouviu 1.317 eleitores em 31 municípios do Rio de Janeiro entre terça-feira, 12, e quarta-feira, 13. A pesquisa tem margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-00019/2014.