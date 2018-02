Garotinho cancela agenda no Alemão após tiroteio

Rio - O candidato ao governo do Rio, Anthony Garotinho (PR), cancelou agenda marcada para a manhã desta terça-feira, 26, no complexo de favelas do Alemão, na zona norte do Rio, em razão de um tiroteio ocorrido na noite dessa segunda, 25. Por "problemas de segurança pública", segundo a assessoria do candidato, Garotinho decidiu cancelar a carreata que faria pelo local, marcada para as 10 horas.

Também nesta manhã, horas antes da visita do governador e candidato à reeleição Luiz Fernando Pezão (PMDB) à Rocinha, na zona sul, houve tiroteio na comunidade. Às 10h30, a assessoria de imprensa do candidato ainda não sabia informar se estava mantida a agenda prevista para o fim da manhã. As duas comunidades contam com uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

Na semana passada, o Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou sobre a necessidade de reforçar a segurança no Estado para garantir a realização das campanhas eleitorais. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Bernardo Garcez, afirmou que cabe ao governador pedir ao Tribunal que sejam acionadas tropas federais para garantir as eleições de outubro.

"A responsabilidade constitucional da segurança da população é do governador, que deve se expressar com clareza", disse. A possível convocação de tropas federais é uma proposta do desembargador eleitoral Fábio Uchôa e do MPE, que se reuniram com integrantes da Secretaria Estadual de Segurança.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Determinei que o ofício fosse entregue no gabinete do governador, pois a resposta sobre segurança dos eleitores não pode ser de um subalterno", afirmou Garcez. Ele acredita que Pezão vai se manifestar a tempo de a decisão sobre as tropas ser discutida pelo TRE-RJ na próxima quarta-feira.