Gabeira vai ao TRE pedir 'transparência' em pesquisas Os advogados do candidato a prefeito do Rio de Janeiro pela coligação "Frente Carioca" (PV-PSDB-PPS), Fernando Gabeira, entraram hoje com uma representação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para pedir que os órgãos de imprensa sejam obrigados a informar, junto com o resultado de pesquisas eleitorais, se o instituto que realizou o levantamento presta serviço para algum partido que esteja na disputa. Para o candidato, esta informação é uma "questão de transparência". A representação é mais uma contestação de Gabeira quanto à credibilidade dos institutos. No sábado, o Ibope divulgou que ele está em terceiro lugar na disputa, com 10% dos votos, e distante 14 pontos do segundo colocado, o senador Marcello Crivella - "Vamos Arrumar o Rio" (PR-PSDC-PRTB-PRB). Já o levantamento feito pelo Datafolha, divulgado no mesmo dia, coloca Gabeira com 15% das intenções de voto, também em terceiro lugar, mas distante apenas 3 pontos de Crivella (18%).